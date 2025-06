¡Duelo en la tribuna! Aficiones de River y Rayados se enfrentaron previo a su partido del Mundial de Clubes

River Plate y Rayados de Monterrey se enfrentaron en el Rose Bowl de Pasadena para cerrar la jornada de sábado en el Mundial de Clubes 2025; sin embargo, la nota de esta vez no la dieron los equipos, pues el partido terminó 0-0, lo cual no le importó a ambas aficiones que desde incluso antes del compromiso no dejaron de alentar.

Afición de River Plate en el Rose Bowl | AP

Duelo de aficiones en Pasadena

El ambiente para el duelo entre River y Rayados se comenzó a calentar desde antes de que el esférico rodara en el Rose Bowl; todo esto derivado de las aficiones que incluso se congregaron afuera del estadio para 'enfrentarse' en un duelo de cánticos.

Algunos de ellos iban en referencia al descenso de River Plate algunos años atrás, algunos otros hacían burla de Don Ramón, personaje de la serie El Chavo del Ocho; pero la realidad es que el enfrentamiento atrajo la atención de los medios ya que fueron al menos cinco minutos de cánticos en respuesta al anterior por parte de ambas 'hinchadas'.

"El que no cante, se fue a la B" 🎶



¡Así el duelo de cantos entre la afición de River Plate y Rayados previo a su partido de esta noche en el Mundial de Clubes 🔥 pic.twitter.com/SMdvGsQfsf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 21, 2025

Contraste con las pobres entradas del Mundial

Otra de las razones por las cuales este suceso toma relevancia es porque en este Mundial de Clubes se ha tenido el inconveniente de las pobres entradas en los partidos de la Fase de Grupos para algunos equipos; como el ejemplo del duelo entre Ulsan y Mamelodi en Orlando City, donde para un recinto con capacidad para 25,500 aficionados, la cifra oficial no superó los 1,500.

Incluso, el segundo duelo con peor entrada de este torneo es de un club mexicano, específicamente para el partido entre Pachuca y Salzburgo, disputado en el TQL Stadium, mismo que solamente contó con el 20% de su capacidad para el enfrentamiento entre los cuadros mexicano y austriaco. Se desconoce si la razón principal se basa en concentrar la mayor entrada para el partido de los Tuzos contra Real Madrid.

La afición rayada se hizo presente en Pasadena | AP

Regístrate en DAZN y mira toda la Copa Mundial de Clubes de la FIFA gratis: https://prf.hn/click/camref:1011l5brT2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rayados y River Plate no se hace daño en el partido del Mundial de Clubes