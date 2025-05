Edson Álvarez celebra el 5 de mayo con tacos

Las últimas semanas no han sido fáciles para Edson Álvarez, quien suma más de un mes sin actividad con el West Ham en la Premier League. A pesar de su inactividad, el club londinense aprovechó la conmemoración del 5 de mayo, una fecha clave para la comunidad mexicana, para lanzar un video protagonizado por el mediocampista mexicano y el delantero inglés Jarrod Bowen.

En el marco del 163 aniversario de la Batalla de Puebla, el West Ham publicó en sus redes sociales un video en el que Edson Álvarez y Jarrod Bowen degustan tacos mexicanos en un restaurante de Londres.

Llevó a su compañero al restaurante mexicano | X

Durante la grabación, Edson explicó a Bowen la relevancia de los tacos en la gastronomía mexicana, mientras compartían platillos típicos como cochinita pibil, barbacoa y carne asada. Todo acompañado de un tradicional refresco mexicano. La escena dejó ver un lado más relajado del jugador, quien pareció olvidar por un momento la lesión en la espalda que lo mantiene alejado de las canchas.

Edson gives Jarrod a taste of Mexican culture in the build up to Cinco de Mayo 🌮



Lucia's in the heart of Hackney Wick is the next venue for Hotspots presented by @LycamobileUK 📍

— West Ham United (@WestHam) May 5, 2025