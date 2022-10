Le fue mal en críticas. Hugo Sánchez vivió El Clásico entre el Real Madrid y Barcelona como analista en con ESPN para el Viejo Continente y Estados Unidos, pero fue criticado en redes sociales por su 'pésima forma' de comentar el encuentro.

Fue a través de Twitter que el mexicano, exjugador del Real Madrid y pentapichichi de LaLiga, fue 'sometido' por la gente, quienes estuvieron en desacuerdo con su trabajo y lo catalogaron como 'porrista' del equipo merengue.

"jaja pinche Hugo Sánchez, dice los comentarios más genéricos y predeterminados que existen en el mundo de la redonda", señaló un usuario. Otros señalaron que el resultado era esperado, pero no con los comentarios del ex de Pumas: "Hasta esperado, pero así no... y peor con Hugo Sánchez de comentarista".

"Escuchar la narración de RealEspnMadrid, es una aberración, optó por colocar en silencio la pantalla para no escuchar las estupideces de Hugo Sánchez y sus compañeros pseudo periodistas. Asco todo esto. No dan ganas de ver futbol sino es porque amo al Barcelona", escribió una persona.

"Aunque soy del Madrid, totalmente de acuerdo, es que Hugo Sánchez es un lame botas que pide hueso del Madrid hasta de jardinero", respondió otro usuario. "Que curioso que después que le hacen gol al RM, el #12 les regala un penal. Ah, por favor, pueden sacar a Hugo Sánchez de sus transmisiones? Este tipo tiene de objetividad lo que yo tengo en ingeniería aeroespacial. 0.00000. Puro porrista".

