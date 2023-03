El día que Bonifacio Núñez portó una pistola en el short para arbitrar un partido de futbol

El exárbitro profesional Bonifacio Núñez ha revelado una anécdota inédita en una entrevista en La Saga Fut con Jorge van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda. Durante una semifinal de Copa en la Liga Interestatal, Núñez fue amenazado con una pistola por dos hombres que le dijeron que si no ganaba el equipo de su preferencia, se quedaría allí. Sin embargo, 'Boni' no cedió a la presión y tomó una decisión inusual: pitar el partido con la pistola resguardada en su short.

Antes de iniciar el compromiso, el silbante juntó a los capitanes de ambos equipos y les pidió la pistola con la que lo habían amenazado, o de lo contrario el juego quedaría cancelado.

‘No volteen, les voy a pedir un favor, no hagan escándalos, no sé cómo le van a hacer, pero los que están en la esquina me vinieron a amenazar, me traen la pistola si no, no hay juego, ya tengo los registros aquí y me los voy a chingar' contó 'Boni'.

Una vez que los capitanes le llevaron la pistola, Núñez pudo arbitrar con más tranquilidad el encuentro y para estar completamente seguro de ello, decidió guardársela en el short-

“Guardé los registros, me quedé parado y le di la espalda. Los capitanes me traen la pistola, era un revolver, quité el cilindro, le saqué las balas y se las llevé a la señora de las cervezas y la pistola me la metí en el short y a pitar así”, contó.

Al final del encuentro, Núñez pidió a los capitanes que lo acompañaran hasta su auto para evitar ser atacado de nuevo. Les entregó la pistola y firmó la cédula arbitral.

Bonifacio Núñez es conocido por su personalidad fuerte en el terreno de juego, pero también por sus amistades en el mundo del futbol. Su carrera como árbitro profesional le dejó una gran cantidad de historias interesantes, como esta que ha sido revelada en la entrevista.

