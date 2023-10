El día que el Perro Bermúdez iba a lanzar a André Marín por un barandal

En las últimas horas, Enrique Bermúdez ha dado su opinión sobre las incorporaciones de David Faitelson y André Marín a TUDN, y durante una charla con un podcast, el mítico narrador mexicano recordó el día que quería aventar a Marín de un barandal.

Siendo cuestionado sobre cómo era su relación, el Perro Bermúdez no dudó en sacar dicha anécdota, aunque al final, recordó que André Marín estuvo pendiente de la operación de la esposa de Enrique, cuando le hicieron un trasplante de riñón.

"Con André (Marín) me llevo extraordinariamente bien. Tuvo conmigo un detalle sensacional cuando vino el trasplante de riñón de mi esposa Leticia llevándole un ramo de flores. Todo esto después de que había tenido un roce fuerte él y yo.

"Pero fuerte en Colombia. Mira que me acuerdo que lo agarré así (haciendo señales de jalones) y lo iba yo aventar por un barandal porque me dijo 'ya se fue el circo, se quedaron los animalitos'. 'Animalitos tu jefa' y bueno, se prendió todo, pero después tuvo ese lindo detalle. Me llevo muy bien con él", recordó Perro Bermúdez para Mother Soccer.

'Se dedicaron a madrear a Televisa': Perro Bermúdez

En ese mismo programa, Enrique Bermúdez opinó sobre la llegada de André Marín y David Faitelson a TUDN, donde señaló que no está del todo feliz. "No te voy a decir que estoy prendiendo cohetones porque es una polémica de la empresa, yo soy un soldado de la empresa, pero están trayendo a gentes que dedicaron a madrear a Televisa y al América toda la vida".

Sin embargo, el propio Enrique Bermúdez les dio la bienvenida. "Me parece que Televisa hace buenas contrataciones de estos dos hombres, han levantado una polémica tremenda en las redes, son la noticia, son mis compañeros, los voy a recibir como de ser, con un abrazo. Tendremos diversidad de opiniones si nos toca chambear juntos, pero el reconocimiento de que son dos tipos muy capaces".

