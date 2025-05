El día que Faitelson 'amenazó' a José Ramón con exponerlo

El problema entre José Ramón Fernández y David Faitelson se desató recientemente, con acusaciones y exposiciones en redes sociales. Sin embargo, el periodista de TUDN advirtió desde hace meses que este tipo de situaciones podían suceder.

La 'amenaza' de Faitelson

Tras el fallecimiento de André Marín en septiembre, José Ramón Fernández habló para RÉCORD y aseguró que algunos periodistas se aprovecharon de la enfermedad de Marín. Pese a que el periodista de ESPN no mencionó su nombre, Faitelson decidió lanzar un mensaje de advertencia.

“Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir…”, escribió Faitelson en septiembre.

Faitelson cumplió

Casi 8 meses después, Faitelson confirmó que sobre aviso no hay engaño y a la primera provocación decidió exponer a José Ramón Fernández mediante sus redes sociales, al ventilar su consumo de cocaína durante su última etapa en TV Azteca.

Las acciones han sido cuestionadas por la opinión pública, ya que consideran que no era necesario envolverse en una polémica de ese tipo.

