'El futbol tradicional debe modernizarse': Piqué previo al Final Four de la Kings League

La Kings League rompió paradigmas: se atrevió a cambiar las reglas de futbol y renovó la atención del espectador, creó un mercado inexplorado por la versión tradicional del deporte. Gerard Piqué, fundador del torneo alternativo, cuya versión americana tiene sus Finales en CDMX este fin de semana, cree que el balompié profesional debe modernizarse para no morir.

“Nosotros no nos queremos comparar con el futbol tradicional porque creemos que son dos productos distintos y que son compatibles, que a la gente le pueden gustar ambos”, explica Piqué en charla con RÉCORD.

“Sí que es cierto que cualquier producto, cualquier deporte, si no se va actualizando y modernizando, tiene riesgo a pasar de moda. Es cierto que el futbol es el deporte rey a nivel mundial y esto no va a cambiar, pero sí que es verdad que poco a poco yo creo que tiene que ir haciendo ciertos cambios, no como los de la Kings League, que es totalmente lo contrario, pero sí que poco a poco ir modernizando el deporte.

“Creo que le iría bien para que toda esta gente joven se una, que ya sigue el futbol, pero aún de mayor manera, en todos los partidos”, consideró el creador de la Kings League, cuya versión Americas tiene mañana el Final Four en el Estadio Azteca con expectativa de lleno. Algo le tendrá que aprender el futbol profesional.

