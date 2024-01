El gesto de Cristiano Ronaldo con Erling Haaland en los Globe Soccer Awards

Pocos días después de la polémica que generó la elección de Lionel Messi por encima de Erling Haaland como el Mejor jugador en los Premios The Best de la FIFA, ha trascendido un gesto que tuvo Cristiano Ronaldo con el noruego. Ambos estaban nominados a Mejor Jugador en los Globe Soccer Awards, y al final fue el delantero de Manchester City el que se llevó el galardón.

Sin embargo, aunque Haaland recibió el merecido reconocimiento, quien se robó los reflectores fue el futbolista de Al Nassr. Además de que recibió tres premios durante la gala, Cristiano Ronaldo se volvió viral porque, previo al anuncio del ganado de la categoría de Mejor Jugador, él reconoció que lo merecía el noruego.

Cuando la cámara enfocó a los dos futbolistas, el portugués no dejó de señalar a un lado y gesticular sobre el merecimiento de Haaland al galardón. La acción tomó trascendencia en el contexto de lo ocurrido durante la gala de los Premios The Best y encendió nuevamente la discusión sobre si el reconocimiento a Messi estuvo arreglado.

En cuanto a los premios que CR7 se llevó en la noche, primero recibió el premio Diego Maradona, como máximo goleador de 2023 con 54 anotaciones, por encima de las 52 de Kylian Mbappé y Harry Kane, y las 50 del propio Haaland. Su segundo galardón fue a Mejor Jugador de Medio Oriente, por su desempeño con Al Nassr.

Por último, remató la noche en Dubai con el premio a Futbolista Favorito de los Fans, en el cual fue elegido por encima de Messi, Jude Bellingham y Mohamed Salah.

