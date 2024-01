¡Con todo contra la Ligue 1! Cristiano Ronaldo consideró que en Arabia Saudita hay mayor nivel

El futbol de Medio Oriente ha ganado atención mediática en años recientes, tanto por las figuras internacionales que fichan los clubes, como la polémica que generan los exorbitantes salarios que les pagan. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, uno de los más recientes bombazos del futbol de Arabia Saudita defendió el nivel de juego e incluso lo comparó con algunas ligas europeas.

En la gala de los Globe Soccer Awards, el portugués consideró que la Saudi Pro Legue ha tenido un desarrollo importante. "Me siento muy feliz en Al Nassr, es un gran paso. Arabia Saudita está en un proceso, llevará mucho tiempo, pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que estará entre las tres mejores ligas del mundo".

"La gente en Arabia Saudita estará orgullosa", señaló CR7, quien hizo la comparación con la Primera División de Francia, la cual consideró no es tan competitiva a pesar de contar con figuras internacionales como Kylian Mbappé. "La Liga Saudí no es peor que la Ligue 1. La Saudi Pro League es más competitiva que la Ligue 1, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”.

Por otra parte, se enfocó en su rendimiento individual y mandó un recado a sus detractores, pues en 2023 fue el máximo goleador por encima de jugadores jóvenes como Erling Haaland. “Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland... Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39!".

"Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas. En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré... ¡¿quizás en 10 años?!”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MOURINHO APUNTA AL AL SHABAB TRAS SALIR DE LA ROMA; MEDIOS ÁRABES REPORTAN QUE YA DIO EL 'SÍ'