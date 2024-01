Daniele De Rossi reveló limitantes que le impuso la Roma de la Serie A para ser DT

Daniele De Rossi, nuevo técnico oficial de la Roma de la Serie A tras la salida del histórico José Mourinho, dejó claro cuáles fueron las condiciones de su contrato para poder regresar al cuadro de La Loba.

Durante su primera entrevista con los medios de comunicación como timonel de los Giallorossi, De Rossi destacó que a un equipo como la Roma no se le rechaza, por lo que acordó firmar la propuesta monetaria que le ofrecieron y sólo pidió un 'bonus' por resultados.

"Dan y Ryan Friedkin (dueños de la Roma) fueron muy claros sobre la duración del contrato y la naturaleza de mi estancia. Firmé la cantidad que ellos estipularon, solo pedí una prima por la Liga de Campeones. No hay más variables ni renovaciones. No hay nada más, solo un contrato de seis meses.

LIVE La prima conferenza stampa di Daniele De Rossi da allenatore della Roma https://t.co/uridETLOvY — AS Roma (@OfficialASRoma) January 19, 2024

"Les pedí que me trataran como a un entrenador, no como a una leyenda o un exjugador. Pelearé hasta la muerte para quedarme aquí. No se rechaza al Roma, le pasó también a Pirlo hace años, cuando aceptó a la 'Juve'. Hay hombres que rechazan este tipo de ofertas y otros que se lanzan", sentenció.

'Sorpresiva' salida de Mou le abre las puertas a De Rossi

José Mourinho dejó la Roma “con efecto inmediato”, anunció el club el martes, cerrando una etapa a veces exitosa pero también turbulenta en la capital italiana.

La decisión se produjo dos días después de que la derrota por 3-1 ante el AC Milan dejó a la Roma en la novena posición de la Serie A y en peligro de no clasificarse para la Liga de Campeones por sexta temporada consecutiva.

