Cristiano Ronaldo pierde el premio al mejor jugador de Asia; Son se lo arrebata

Cristiano Ronaldo no logró conquistar el premio al mejor jugador de Asia, quedando en tercer lugar en las votaciones. El surcoreano del Tottenham, Son Heung-Min, se quedó con el galardón al reclamar el 22.9 por ciento de los votos totales.

Son superó a su compatriota Kim Min-jae, del Bayern Munich, pero que quedó Campeón con Napoli en 2023, quien quedó en segundo lugar con el 19.5 por ciento.

El capitán del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, se ubicó en el tercer puesto al obtener el 17.1 por ciento de los votos. A pesar de haber sido el máximo goleador del año 2023, este logro no le alcanzó para ganar el premio ni ser considerado para los premios The Best, que fueron conquistados por Lionel Messi.

Cabe destacar que cualquier jugador que represente a un club o selección nacional que juegue en territorio de la AFC puede optar al premio al Mejor Futbolista de Asia. Son Heung-Min se llevó así el premio al Mejor Jugador de Asia por novena vez, incluyendo victorias consecutivas en 2014 y 2015.

