Expertos de basquetbol 'sorprendidos' por el gran nivel de Jaime Jáquez en Miami Heat

National Basketball Association (NBA) y Amazon se han asociado para traer a México más de más de 50 partidos en vivo de temporada regular y playoffs a través de Prime Video; con ello, también nace la oportunidad de poder seguir más de cerca la carrera del mexicano sensación del Miami Heat, Jaime Jáquez Jr, quien se está llevando los reflectores en su temporada de nota.

En una mesa redonda virtual con varios medios, los expertos del basquetbol como Álvaro Martín, el Coach Morales, Eduardo Ruíz y Enrique Garay, quienes serán los comentaristas encargados de llevar las transmisiones en Prime Video, opinaron de una manera subjetiva la actualidad y rápida adaptación que tuvo el alero azteca en su llegada al mejor basquetbol del mundo.

Triple J ha sido irrumpido de manera asombrosa en la NBA, algo que ha sorprendido inclusive a Carlos Morales, uno de los analistas de basquetbol más reconocidos y quien lo venía siguiendo desde que jugaba en la universidad.

"Yo he estado siguiendo la carrera de Jaime Jáquez desde que estaba en la Universidad de Los Angeles (UCL) y vi a un jugador que año tras año maduraba hasta llegar al año senior donde fue un jugador sumamente importante y sí se le veía un futuro NBA, pero a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo lo rápido que se hizo jugador importante del Miami Heat", indicó el coach.

"Jaime Jáquez se gana en sus primeras semanas ser parte del equipo de rotación del Miami Heat, le toca ahora mantenerla por el resto de la temporada, pero por lo que uno ha observado, no hay razón alguna por la que no la pueda mantener porque defiende, es atlético, piensa el juego, anota, pasa bien, sigue las instrucciones del entrenador, lee el juego como si ya fuera un veterano y todo eso me ha sorprendido", detalló Morales.

Álvaro Martin, una de las voces más reconocidas de habla hispana, relató que fuentes directas del Heat confesaron que el Jáquez ha superado las expectativas gracias a su inteligencia dentro de la duela.

"Aun sabiendo que Jaime tenía el perfil de jugador (que buscaba Miami), les ha sorprendido lo que han visto. Ha sido un encaje perfecto entre jugador y sistema. Yo creo que el arma principal de Jaquez es su inteligencia, tiene un 'chip' de silicio súper rápido y anticipa cosas, y cuando quiere quitar algo en su mente ya está la puerta abierta para hacer la contra y lo hace con una fluidez tremenda, es el tipo de jugador de Eric Spolestra y del Miami Heat".

Por su parte, Enrique Garay, uno de los periodistas deportivo mexicano con mayor trayectoria y conocimiento de los deportes americanos, asegura que jamás había tenido nuestro país a un jugador con sus cualidades.

"Jaime Jáquez es un producto fantástico, es un jugador distinto, no hemos tenido nunca un mexicano con las cualidades que tiene Jaime Jáquez, pero además es en la NBA".

Por último, Lalo Ruíz simplemente pidió tiempo, pies augura que, pese a su gran inicio, vienen cosas mejores para Jaime.

"La vimos brillar en la noche de navidad, qué mejor escenario, pero hay que darle tiempo, las buenas cosas llevan tiempo, NBA League Pass y Amazon Prime llevó su tiempo y el resultado es fantástico, entonces hay que dejar que se cocine bien, que sea un espectacular para el mexicano disfrutarlo dentro de la duela".

