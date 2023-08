¡El nuevo 10 de Miami! Lionel Messi e Inter Miami recibieron a Maluma

Lionel Messi y Maluma, se encontraron en las instalaciones del Inter Miami para compartir un momento inolvidable. El cantante colombiano hizo una parada en su gira "Don Juan World Tour" para visitar el estadio del equipo y poder convivir con su nueva estrella

El encuentro entre el astro argentino y el exitoso cantante fue compartido en las redes sociales, generando un revuelo entre los seguidores de ambos personajes. En los videos virales, se puede apreciar cómo Messi, ofreció a Maluma la posibilidad de elegir entre la camiseta titular o la alternativa del equipo.

Sin dudarlo ni un segundo, Maluma optó por la camiseta titular que llevaba el nombre "Messi" en la espalda. Visiblemente emocionado, el cantante expresó: "¡No, papi, yo me pongo la que dice Messi! Por hoy quiero ser Leo. No puede ser cabrón. Soy demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida".

Inter Miami además entregó una playera con el #10 y el nombre del colombiano en el dorsal, una acción típica cuando un artista o invitado visita las instalaciones de un equipo deportivo.

