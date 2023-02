Enrique Burak, al borde de la muerte previo a Super Bowl por fractura

Enrique Burak, periodista deportivo y especialista en NFL, contó la ocasión en que estuvo a punto de perder la vida por una fractura realizada durante un juego de tochito.

En una charla con los Tres Amigos, Burak explicó que previo a la realización del Super Bowl XLI en 2007, hubo un encuentro amistoso de tochito entre personal de deportes de Televisa y artistas.

En ese juego, comentó Burak que "Memo Schutz manda un pase largo al que yo no llego y Poncho de Nigris lo intercepta. Al idiota de tu servidor se le ocurre correr para derribarlo, pero se hizo una carambola y mi pierna quedó atorada entre todos. El resultado fue fractura de tibia y peroné a tres días de viajar al Super Bowl, y para colmo se me hizo otra fractura cuando estaban poniendo un clavo en la pierna".

Esta situación provocó que tuviera que ser llevado inmediatamente al hospital, pero ahí vivió una verdadera escena de terror que si no es por su esposa, no la hubiera contado.

"Me operaron, pero tuve una complicación en el hospital y es gracias a mi esposa Tatiana que estoy vivo. Me pusieron un parche de morfina para el dolor postoperatorio, pero en las contraindicaciones decía que no debía ponerse en las condiciones en las que yo estaba porque causaba problemas cardiorrespiratorios. Yo me estaba muriendo, era domingo con médicos de guardia. Afortunadamente mi esposa guardó el papel del parche que me pusieron porque ya me querían meter a terapia intensiva, se me llenaron de agua los pulmones, yo sentía que me iba literalmente, que me moría", confesó Enrique Burak.

