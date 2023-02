Julio César Chávez: ‘Fui infiel pero no me enamoraba por respeto a mi esposa’

Julio César Chávez, considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia desató la polémica luego de que aceptara haber sido infiel, sin embargo, aunque la revelación causó reacciones, las críticias le 'llovieron' cuando aseguró que pese a engañar a su esposa 'no se enamoraba por respeto a ella'.

En entrevista con el famoso conductor Jordi Rosado, el expugilista mexicano contó sobre su pasado en donde no era fiel.

“Fui bien pirujo, bien puto la verdad, pero la verdad con todo respeto, no me enamoraba porque tenía a mis hijos y tenía a mi esposa”, confesó Chávez.

Yo le fui infiel a mi mujer, pero por respeto a ella no me enamoraba. pic.twitter.com/fJCbXBDMM4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 3, 2023

En esa misma entrevista Julio César Chávez contó la ocasión en la que su mujer le destruyó un auto de lujo cuando ella lo encontró siendo infiel: “Voy a ver a una morra y mi señora me sigue, el caso es que llega y estaba ahí sentado, lo bueno es que no me agarró con ella, me llegó y ‘así te quería agarrar hijo de tu chingada madre’ y agarró la cerveza y el carro, me lo empezó a chocar por atrás, nuevecito”, finalizó.

