Enrique Garay reveló que negoció con Televisa para narrar NFL

Azteca Deportes se ha ido quedando sin algunos deportes como NFL y NBA, lo que ha provocado que Enrique Garay, uno de sus narradores más conocidos, haya perdido protagonismo en la televisión.

Ante la falta de transmisiones, el periodista reveló que tuvo pláticas con diferentes televisoras y entre ellas, la competencia directa: Televisa.

"Yo me voy a donde haya chamba, al final es lo que me apasiona pero también de donde genero buena parte de mis ingresos. Honestamente no he encontrado un deseo honesto de una empresa por contratarme, he tenido pláticas con gente de ESPN, de Fox Sports e incluso de Televisa, pero no se ha dado", mencionó Garay en una entrevista con Antonio de Valdés.

Y es que es precisamente el programa de Toño de Valdés en Youtube que logró unir a dos de los narrados más conocidos en México, algo impensable hace unos años por la "enemistad" de las empresas donde laboran.

"Esto era impensable hace algunos años. Si José Ramón nos veía platicando con gente de Televisa no le gustaba, te exigía cambiar amistades y que nos viéramos feo. También a la gente le encantaba que nos mentáramos la madre entre nosotros", relató Garay.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ZLATAN IBRAHIMOVIC: PRESENTÓ EL TRÁILER DE SU PELÍCULA BIOGRÁFICA, "I AM ZLATAN"