Escorpión Dorado a Poncho de Nigris en charla con Martinoli: 'Qué bonito modo de llamarlo pend...'

Durante la visita que tuvieron algunos influencer y youtubers en las instalaciones de TV Azteca, invitados por el dueño Ricardo Salinas Pliego, el Escorpión Dorado tuvo la oportunidad de convivir con sus colegas así como con el personal de la televisora.

Fue así que charlaron el youtuber y el relator Christian Martinoli que compararon las carreras de Poncho de Nigris con la de sus hermanos Aldo y Toño (q.e.p.d.).

"Di lo que estabas diciendo de su hermano el otro día", inquirió el Escorpión Dorado a Martinoli. "Unos cracks, ¿no?", dijo De Nigris.

"Aldito un Dios. Toño figurón. Aldo más padrote que goleador. Toño más goleador que padriote y tú un padrote total", sentenció el comunicador. "Yo entretenimiento puro", añadió Poncho, lo que desató a polémica respuesta del Escorpión.

"Qué bonita forma de decirle pendejo, ¿no?", dijo el youtuber enmascarado.

"No, no, no", respondió Martinoli.

"Ay cómo no Christian, así quedamos que ibamos a decir, era la calve", finalizó el youtuber entre risas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS GARCÍA Y CHRISTIAN MARTINOLI: FUERON TROLLEADOS POR EL ESCORPIÓN DORADO