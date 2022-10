Paige Spiranac: sorprendió al vestirse como Cammy de Street Fighter para Halloween

Paige Spiranac es una de las exgolfistas más populares del mundo, pues reúne 3.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte diversas fotografías de su día a día y a veces sensuales fotos.

En esta ocasión, la estadounidense sorprendió a todos sus fanáticos al mostrar su cosplay de ‘Cammy’ de la popular saga de videojuegos de Street Fighter.

El disfraz está compuesto de una malla enteriza cavada color verde, que acompañó con un arnés de pecho de cuero en su cintura, una boina roja, unos guantes rojos a tono con la boina, una muslera táctica donde guardar las armas y medias rojas.

Además de compartir las fotografías, Spiranac detalló que entró a un concurso de disfraces: Para el Swag Golfc de Halloween me he vestido como Cammy de Street Fighter. Me encanta su serie Street Fighter, así que esto fue una obviedad”, escribió.

