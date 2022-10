Claudia Sheinbaum sobre el GP de México: 'No me gusta ir, es un evento fifí'

El Gran Premio de México será el próximo campeonato que se llevará a cabo en la temporada 2022 de la Fórmula 1. Es por ello que los funcionarios públicos fueron invitados a la carrera que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Uno de ellos fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien reveló que no asistirá al GP de México, por lo que aseguró que mantendrá su costumbre de obsequiarlo a las personas que más lo merecen.

"A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, cuando nos regalan boletos, ahora que nos van a… ya nos regalaron boletos, pues el primer año se los dimos a niños de PILARES, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadores de la salud, este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias", indicó.

En ese sentido, Sheinbaum señaló que no le gusta asistir debido a que considera que el evento es bastante 'fifí', por lo que desea que las personas que no consiguieron boleto sean las que vayan.

"No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios; entonces, no me gusta ir a ese evento, aunque nos regalen el boleto, más bien, que lo usen quienes no tienen acceso", manifestó. "Es un evento que cuesta… no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? es bastante 'fifí' el evento", sentenció

Sin embargo, la Jefa de Gobierno le deseó el mayor de los éxitos a Checo Pérez, quien buscará sumar otro podio en la presente temporada para seguir en la pelea por el Subcampeonato del Mundial de Pilotos contra Charles Leclerc.

