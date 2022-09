Escorpión Dorado confesó que David Faiteslon fue su mejor invitado

Uno de los capítulos más recordados de la serie del Escorpión Dorado al volante fue la de David Faitelson, pues ahí con el característico estilo de Alex Montiel hizo confesar al conductor de ESPN las polémicas que ha vivido en su carrera periodística.

Es bien sabido que por el carro del Escorpión Dorado han pasado todo tipo de personalidades desde políticos, actores, cantantes, deportistas. Pero de todos los personajes, Alex Montiel recuerda con mucho cariño a David Faitelson, pues ha sido de los que mejor se ha portado con él, pues le abrió las puertas de su casa. Así lo contó en el podcast de La Lata.

“Quedamos con él en que nos veíamos a las 11 de la mañana y recibo un mensajito un par de días antes donde me dice ‘oye, lleguen a las 10 de la mañana porque los queremos invitar a desayunar mi esposa y yo’. Órale, pues o sea no es tan común porque David no me conoce

El punto es que me dijo pásenle, literalmente nos abrió las puertas de su casa. Llegamos a desayunar y su esposa una señora dama, súper linda también; vuelvo a lo mismo, no nos conocen y nos tratan increíble, muy chido, sin tener un acercamiento previamente

El punto es que llegamos y ya nos tenían listo frutita, juguito, cafecito, unas enchiladas verdes. Se portó cañón con nosotros, ojalá todos fueran así de amables y ojalá yo tuviera todo el tiempo del mundo como para hacer eso porque muchas veces sucede que vamos a las carrereas y tenemos que grabar y aquí pues sirvió la mesa del desayuno para platicar de diferentes cosas, para darle referencia de lo que yo hacía como para que me conociera más él”, finalizó.

