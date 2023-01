Esposa de Dani Alves: 'Gracias a todos los que nos han apoyado'

Dani Alves viajó a España junto a su esposa debido al fallecimiento de la madre de Sanz, tres días después el ahora exjugador de los Pumas de la UNAM fue arrestado debido a acusaciones sobre agresión sexual en la ciudad de Barcelona.

A casi una semana de la detención del brasileño, y tras varios días en el silencio total, Joana Sanz ha compartido un mensaje en redes sociales donde muestra su postura tras lo ocurrido durante los último días con su familia.

"He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando", compartió la modelos

Anteriormente, Sanz había compartido en sus Instagram Stories un mensaje que decía "Corazón; aguanta tanto dolor por favor" frase que ha aclarado que es para ella, no en apoyo a Dani Alves.

