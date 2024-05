Eugenio Derbez manda mensaje a Cruz Azul antes de la Final ante América: "No la vayan a cruzazulear"

Cruz Azul se enfrenta nuevamente a América en una Final de Liga MX y a pesar de que los fantasmas rondan, muchos aficionados se encuentran ilusionados de que Martín Anselmi podrá sobreponerse a la paternidad de las Águilas.

En ese contexto, Eugenio Derbez mandó un mensaje a los cementeros antes del partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes. "Primero que nada quiero decirles gracias, gracias por haber llegado a la Final, por una temporada tan hermosa. De verdad, gracias, de todo corazón".

"Ahora, no la vayan a cagar, por favor. No la vayan a cruzazulear", añadió el actor, quien les enfatizó que "Ludovico ya no aguanto otro infarto", en referencia a su personaje de La Familia Peluche, que en uno de los episodios representó a la perfección el sufrimiento celeste en cada Final que ha perdido su equipo.

"Yo también, ya no estoy en la edad en la que puedo aguantar que Cruz Azul llegue a la Final y pierda, menos contra el América. Pierdan contra Barcelona, Real Madrid, Atlas, Necaxa, Atlante o contra quien quieran", y aseguró que si caen ante las Águilas, perderán un cementero.

"Haya ustedes. Que Dios los bendiga y que jueguen como nunca. ¡Venga, Máquina!", concluyó Derbez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'LOS TEMERARIOS' APOYAN A CRUZ AZUL EN LA GRAN FINAL DEL CLAUSURA 2024