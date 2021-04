Exatlón: Mati Álvarez y Pato Araujo, campeones del reality show

Se llevan la gloria. Mati Álvarez y Patricio 'Pato' Araujo, se proclamaron campeones del reality show, Exatlón 2021.

Durante la final de la cuarta temporada, el exfutbolista campeón del mundo Sub 17 en Perú, logró quedarse con el título tras derrotar a a Javi Márquez por global de 3-2, en un formato de competencia a ganar tres de cinco rondas.

“Que no les digan que no puedes ser el mejor, si te lo propones lo puedes lograr. Soy un ganador, me quede a ganar, quería demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz”, explicó tras la victoria.

Por su parte, en la rama femenil, Mati Álvarez nuevamente alzó la corona tras firmar su segundo título en la historia del reality al vencer Evelyn Guijarro, previamente, en la tercera temporada, también se proclamó monarca.

