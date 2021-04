Sergio Ramos: 'Soy sevillista, lo seré hasta la muerte'

El primer amor nunca se olvida. Sergio Ramos, actual capitán del Real Madrid y de la selección española, reconoció el cariño que siente por los colores del equipo que lo 'vio nacer', el Sevilla.

A través de un adelanto del documental 'Sergio Ramos, la Leyenda' de Amazon Prime, el 'Principe de Camas' no dudó en reconocer el aprecio por los blanquirrojos.

"Soy sevillista, lo seré hasta la muerte, pero también puedo decir en mayúsculas y con la boca grande, que soy el capitán del Real Madrid y la selección española", explicó.

Durante el avance, Sergio Ramos también narra cómo la manipulación de su traspaso con los Merengues provocó una animosidad infundada en calumias por parte de los aficionados nervionenses.

"Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió. Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré", explicó.

