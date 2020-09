Exatlón: Stefano Orsini aseguró que la experiencia del reality show le cambió la vida

Tras su participación en Exatlón, Stefano Orsini, quien practicó Crossfit de 2012 a 2017 y ahora tiene su propio programa de entrenamiento, quiere inspirar a la gente a que practique deporte y cumpla sus sueños.

Orsini, de 32 años de edad, se convirtió en el tercer eliminado del reality deportivo, el cual superó todas sus expectativas.

"Es una experiencia que cambia la vida. Una cosa es verlo desde afuera y otra es estar ahí, se te pone la piel chinita al momento de vivirlo. Cuando estás afuera lo ves y dices yo puedo llegar fácil a la Final y todo va a salir bien, pero cuando estás adentro y ves lo complicado que son los circuitos, el estar ahí, correr en la arena, lo largos que son, llegar cansado y tener que tirar, te cambia todo lo que tú habías pensado cuando lo veías desde el otro lado", platicó Orsini en entrevista con RÉCORD.

"La mentalidad del atleta es que siempre quiere ganar. Siempre está ese instinto de que quieres ganar, de que quieres seguir, pero también sabes que es un proceso que se vive a través del tiempo porque para llegar a ser bueno en algo tienes que haber atravesado por mucha práctica, muchas derrotas, así lo tomé, de esa manera", expuso.

Al deportista chiapaneco le hubiera gustado tener más tiempo de adaptación para poder llegar más lejos en la competencia.

"Lo más complicado es el tiempo de adaptación porque cuando eres nuevo tienes muy poco tiempo, las demás personas ya tienen experiencia y uno tiene que estar aprendiendo cada uno de los circuitos, tienes que evolucionar lo más rápido, pero como es Exatlón siempre tiene que haber un atleta invitado y no te da tiempo de adaptarte.

"Me llevo un gran aprendizaje interno porque aprendí a valorar más el tiempo, mi familia, a disfrutar más la comida. Me llevo una gran familia, que es el equipo azul, me llevo a toda la gente que me apoyó", aseguró.

