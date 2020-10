Exatlón: Yusef Farah calificó como una aventura su paso por el reality show

El nunca rendirse hasta alcanzar tus sueños, así como potencializar tus dones y dejar de compararte con los demás fue el mensaje que dejó el exjugador Yusef Farah tras su participación en Exatlón "Héroes vs. Titanes".

"Tenemos que aprender a querernos y a potencializar esos dones porque yo fui una persona muy bulleada, una persona que sufrió muchísimo, que no tuvo una infancia normal y cuando empecé como deportista de alto rendimiento la gente se burlaba de mí, era de los peores de México en mi deporte y después de siete años de no rajarme, de no claudicar, de no abandonar mi sueño, pude ser 12 veces campeón nacional, pude representar a mi país en competencias internacionales, mundiales, en Juegos Panamericanos. Ese es el mensaje que quiero dar: que todos podemos lograr nuestros sueños, simplemente tenemos que echarle muchas ganas. Yo trabajaba con bastante sudor y lágrimas, tenía una meta y hacía todo lo posible por lograrla", platicó el seleccionado en Juegos Panamericanos Toronto 2015 en entrevista con RÉCORD.

"Me tardé siete años, entonces fue una aventura la cual me forjó un carácter y todo eso se lo debo al deporte, a mi familia que me crió con muchos valores y todo eso me ayudó a ser el hombre que soy hoy en día y eso es lo que quería proyectar", enfatizó.

Yusef, quien finalizó en el cuarto lugar de la segunda temporada, perdió el duelo de eliminación de la semana pasada que disputó con Javi Márquez y Ernesto Cázares.

"Cada día era una adrenalina increíble, el estar pasando los circuitos, el estar conectando con tu equipo y el estar compitiendo con gente tan fregona como son los Titanes a mí me encantaba, la verdad fue una experiencia que disfruté muchísimo. Nadie quiere salir pero honestamente la viví como lo que fue, di lo mejor de mí, luché con todo, lamentablemente no fue necesario para quedarme, Javi se quedó con esa vida, también Ernesto y a mí me tocó pero me voy contento porque creo que pude hacer muchísimo en este tiempo que estuve en Exatlón.

"Creo que pude ayudar a mi equipo a levantarse, creo que pude ayudarlos a que creyeran en ellos y se notó y por eso me voy contento porque sé que el equipo de Héroes se va a defender y va a empezar con una buena racha", expuso el exjudoca de 28 años de edad.

El "León Libanés" enfatizó en la importancia de que los niños y jóvenes practiquen deporte.

"A mí el deporte no me cambió, me hizo mi vida porque de ser un muchacho bulleado, inseguro, que no tenía amigos, logré entrar a una familia, a estar en un equipo, a ser un hombre que representó a su país, que viajó por el mundo viviendo su sueño y eso fue gracias al deporte, a que tuve un objetivo y a que no me quise rajar.

"En México no tenemos cultura del deporte y por eso se me hace súper padre que haya programas como Exatlón en el cual nos ponen a los deportistas como si fuéramos héroes, como un modelo a seguir y eso está increíble", mencionó

