Marco Antonio ‘N’, exárbitro de la Liga MX, fue vinculado a proceso tras ser acusado por su exesposa e hija de presunta violencia física y psicoemocional, por lo que ahora ambas han decidido romper el silencio y relatar el ‘infierno' que vivían con él.

Identificada como AN, su exesposa, y su hija mayor, hablaron de todo lo que presuntamente el exárbitro las hizo pasar, donde hubo golpes, amenazas, insultos y demás, donde incluso aseguran que gente de la Unión Tepito ‘irían por ellas’.

En conferencia de prensa, en la Ciudad de México, AN reveló el maltrato que sufría de parte de Marco Antonio ‘N’, pues la trataba como ‘una esclava’ y la hacía ‘sentir inútil’, hecho que le generó muchas inseguridades.

“Eso ya no era una familia. Me llegué a sentir como una esclava, me decía que no servía para nada, que era una inútil. Gritos, golpes en la mesa, hasta que llegó la violencia física. Me dijo que me quedará quietecita o me iba a dar paz, que su abogada conocía a gente de la Unión Tepito... Temo por la integridad de mis hijas y la mía”, expresó.

Por su parte, la hija mayor confesó que siempre la ‘menospreció’, criticándola en todo momento y relatando el día en que la sacó a golpes de una reunión, algo que no podrá olvidar.

“Tengo muchos problemas de autoestima por él. Siempre me dijo que no era nada, criticaba mi aspecto físico y en una ocasión, en una reunión con amigos, me sacó a golpes... Pregonaba en la iglesia amar a los demás y él nunca lo hacía”, sentenció.

Aunque está vinculado a proceso, por el momento Marco Antonio ‘N’ seguirá en libertad, dado que se mantuvieron sus medidas cautelares desde las primeras audiencias.

"Me amenazó, me dijo que me quedara quietecita o me iba a dar paz" El exsilbante quería impedir la demanda de su exesposa pic.twitter.com/X2bYwc8qrV — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 25, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ASEGURAN PARTIDOS CONTRA EQUIPOS TOP DE ARGENTINA Y BRASIL