Exjugador de Cruz Azul publicará su novela número 21: 'Los Mellis, Cuaderno Azul'

El exfutbolista uruguayo y hoy escritor, Daniel Baldi está por publicar su nueva novela, la número 21, titulada 'Los Mellis, Cuaderno Azul'.

El 'Escritor', como lo bautizó el cronista Enrique Bermúdez, reveló que en el texto se hablará de cómo un grupo de futbolistas intenta entregar mensajes valiosos a la sociedad, mientras pelea contra la censura de quienes manejan la economía mundial.

"Es la continuación de 'Los Mellis, un verdadero equipo' y ésta se llama 'Los Mellis, el cuaderno azul', y el cuaderno azul contiene mucha información que no puede ser revelada.

"Estas redes internacionales que manejan la economía del mundo van a intentar callar este cuaderno, y (Diego) Godín y los futbolistas que tienen peso luchan contra eso, pero las redes sociales están todas bloquedas y vigiladas, algo que se puede creer que no es tan sacado de la realidad, que no es tan ciencia ficción. Y van a buscar una estrategia para mandarle un mensaje a la población mundial que no sea censurado", detalló en charla con RÉCORD.

Casualidad o no, el 30 de abril pasado organizaciones como la Premier League, la UEFA y jugadores como Raúl Jiménez y Lionel Messi, silenciaron sus canales de comunicación digitales para protestar contra la violencia.

Para el exjugador de Cruz Azul, es importante "que los futbolistas piensen y sean personas preparadas" porque de esa manera "valen mucho más tanto dentro como fuera" del terreno de juego.

