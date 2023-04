Expareja de Georgina Rodríguez confiesa que la influencer se llevaba sus quincenas

Tal y como Georgina Rodríguez ha confesado en su docuserie, sus comienzos no fueron nada fáciles. Antes de vivir su actual vida repleta de lujos al lado de Cristiano Ronaldo, con quien forma una de las parejas más consolidadas desde 2017, la de Jaca pasó por grandes apuros económicos.

Según informa el portal Look, antes de encontrar el amor en el futbolista luso, la modelo recibió una gran ayuda por parte de una de sus ex parejas. Tal y como el medio citado señala, el hombre ha preferido mantener su identidad en el anonimato, ya que no quiere sacar 'tajada' por hablar sobre ella.

En las declaraciones que ha prestado el hombre al medio citado se destaca una anécdota interesante. El susodicho residía por aquel entonces en Londres y a nivel económico le iba muy bien, por lo que le facilitaba a la modelo continuos viajes para verlo y 2 mil euros en efectivo cada mes para que ella los destinara a sus gastos personales.

De echo, este hombre también se ocupó de pagar los billetes de avión de Georgina y de su hermana Ivana para viajar a Argentina al funeral de su padre. Esto ha llamado mucho la tención de la gente porque por aquel entonces la de Jaca ya era la pareja de Cristiano Ronaldo.

