F1: Cuarta temporada de Drive to Survive se estrenará el 11 de marzo

Drive to Survive es considerada una de las mejores series deportivas de la plataforma de Netflix, esto debido al contenido detrás de cámaras que muestran acerca de las competencias de Fórmula 1.

Ante el gran recibimiento que tuvieron con las anteriores temporadas, el servicio de streaming anunció hace unos meses que tendrían una cuarta parte de la misma. Durante los comerciales del Super Bowl dieron a conocer la fecha en la que será estrenada, la cual será el 11 de marzo.

Los aficionados a la Fórmula 1 podrán ver de cerca a pilotos como Lewis Hamilton, no obstante, Max Verstappen no aparecerá a pesar de ser el actual Campeón, esto debido a que el neerlandés pidió no participó en las grabaciones tal y como lo confirmó en su momento.

Drive to Survive cuenta con distintos testimonios de periodistas especializados en el automovilismo, ha estado al aire desde el 2018, año en donde se estrenó la primera temporada y se convirtió en tendencia inmediatamente por lo mostrado en ella.

