Faitelson arremete contra el VAR al no revisar la jugada del gol de América en el Clásico Nacional

David Faitelson, comentarista de TUDN, 'explotó' contra el VAR en el Clásico Nacional, luego de que no se mandara a revisar un posible 'abrazo' de Igor Lichnovsky sobre Ricardo Marín.

"Me parece descarado, es que el VAR no haya llamado para ver la jugada del gol del América, por el abrazo de Lichnovsky, hay un abrazo de Lichnovsky, no lo estoy inventando, ahí está la imagen", comentó en el programa de Línea de Cuatro.

El futbolista chileno fue quien remató la pelota para que luego Israel Reyes la mandara a las redes y fuera el único gol del partido en el Azteca.

Cabe señalar que los de Coapa ya esperan rival para la Final del Clausura 2024, de la serie entre Cruz Azul y Rayados se definirá el otro finalista.

