Faitelson recordó cuando sus compañeros en TV Azteca lo salvaron de perder su casa

Extraña Azteca. David Faitelson, reconocido periodista que nació en TV Azteca, pero que se consolidó en ESPN, donde aún pertenece, recordó aquellos días en la televisora del Ajusco, y señaló que solo extraña la gran familia que armaron con ese equipo, pues en la cadena internacional es otro modo de trabajo.

“Lo único que yo extraño y mi esposa Irene me acusa cuando regresamos a México asegurando ‘ya no vas a encontrar eso, David’, es ese sentido de grupo, de redacción.

“El otro día hablaba con Enrique Garay y realmente nuestra redacción era una familia. Aquí (ESPN) eso no existe, aquí tienes que entrar, con todo respeto, a ver si no te van a dar un cuchillo por la espalda”, señaló en una entrevista con Toño de Valdés en YouTube.

Entonces fue cuando recordó que, ahí en TV Azteca lo ayudaron a poder liquidar una casa en obra negra que compró en la CDMX, no justamente con dinero, sino que lo ayudaron a apostar para poder ganar el dinero que le hacía falta.

“Dimos el enchache de esa casa en obra negra, eran tres pagos y debíamos 140 mil pesos. Llegué a la redacción, me preguntaron por qué estaba preocupado y respondí: ‘muchachos, nada más tengo 40 mil, no me va a alcanzar para pagar mañana y la penalización es perderlo todo.

“Salta Garay y me dice: ‘¿Por qué no hacemos un 10 a 1 del futbol americano?’. Comenté ‘¿qué hace falta?’, y se trataba de que concedieran 10 partidos y ‘con lo que ganes vas a sacar para pagar lo de tu casa’”, cosa que sucedió.

Faitelson recordó que sus compañeros estaban felices porque él ganó el dinero y pudo liquidar su casa, cosa que recuerda y le salen lágrimas por el hecho tan emotivo que fue en su momento.

“En la redacción había una fiesta, ellos no ganaron un centavo, pero se sentían compenetrados; cada vez que recuerdo esa casa se me caen hasta las lágrimas”.

