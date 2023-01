Faitelson sobre Canelo tras buscar revancha con Bivol: 'Es engreído y no sabe perder'

El comentarista deportivo, amante de las polémicas David Faitelson se prounció contra Saúl 'Canelo' Álvarez y lo criticó que enfrente a Bivol en 168 libras

A través de una emisión en ESPN, el comunicador israelí junto a su compañero Bernardo Osuna aseguró que el pugilista tapatío es un tipo engreído que no sabe perder.

“A mí me parece que el Canelo es un tipo engreído, así como lo reconozco como un tipo que se disciplina mucho, también creo que tiene demasiado orgullo y no sabe perder. Tiene que entender que en el boxeo se pierde, ¿por qué no se dedica a buscar una pelea con Benavidez (David)?, le da la vuelta a Benavidez”, sentenció.

David Faitelson argumentó que la intención de Saúl es buscar sacar ventaja de sus rivales y demostrar su amplia influencia y dominio sobre el nacido en Kirguistán en el peso que él domina, ya que más arriba no pudo hacerlo.

