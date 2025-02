Fans de Mavs reaccionan al traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers

El bombazo en la NBA ha calado hondo en la afición de los Mavs y en Dallas se ha vuelto un velorio con llanto y tristeza.

La noticia surgida de manera inesperada sobre el canje de Luka Doncic a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis ha sido un golpe duro para la afición.

Doncic l CRÉDITO:AP

En redes sociales se ha viralizado un video en donde fans de los Mavs cargan un ataúd en plenas afueras del American Airlines Center con el “See You Again”.

Fueron un par de fans que vestían de saco y corbata negra y una camisa negra y una nostalgia encontrada y dejando una rosa roja sobre el cajón.

Three dudes brought a coffin to American Airlines Center. They’re playing “See You Again.”



“Rest in peace to the Mavs.” pic.twitter.com/0Ndv26vGyb

— Shawn McFarland (@McFarland_Shawn) February 2, 2025