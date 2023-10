Fatemeh Hamami rompe el silencio tras lo sucedido con Cristiano Ronaldo

Fatemeh Hamami Nasrabadi, una talentosa artista iraní con el 85% de su cuerpo paralizado debido a complicaciones al nacer, ha encontrado en la pintura una forma de dar color a su vida. Esta artista recientemente conoció a Cristiano Ronaldo, pues realizó unas obras de arte con el rostro del jugador del Al-Nassr.

Sin embargo, una visita que debería haber sido un momento alegre se vio empañada por una polémica que recientemente se volvió viral en la agenda mundial. En Medio Oriente surgieron rumores de que Cristiano Ronaldo podría enfrentar 99 latigazos por adulterio después de haber abrazado y besado a Fatemeh.

A pesar de que la embajada iraní en España desmintió esta información, la artista eligió abordar el tema. En una entrevista con Olé, Fatemeh elogió a Ronaldo como un individuo extremadamente profesional y ético, además de agradecer su amor y cariño.

“Soñé durante un buen tiempo con conocerlo. Cuando Al-Nassr jugó contra Persépolis en Teherán, viajé con mi familia desde mi ciudad natal para encontrarme con Cristiano en el hotel donde se alojaba su equipo. Fue muy valioso para mí. Me alegró mucho. ¡Y me regaló su camiseta! Voy a dejármela de souvenir... Es muy importante y valiosa para mí”, comentó.

Fatemeh aclaró que nadie informó a Cristiano sobre las leyes iraníes y que el abrazo fue un gesto de amor y hermandad sin mala intención. Ella y su familia no presentaron quejas al respecto y desmintieron las acusaciones. Asimismo, afirmó que es injusto condenarlo cuando no hay una denuncia judicial y que Ronaldo no tenía conocimiento de la ley iraní.

“Nadie tiene derecho a condenarlo cuando no tiene denuncia judicial. En primer lugar, Cristiano Ronaldo desconocía esta ley en Irán y, en segundo lugar, mi familia y yo no tenemos quejas, por lo que estos rumores y noticias son completamente rechazados. Nadie le dijo nada sobre las leyes de Irán y él tampoco lo sabía”, expresó.

