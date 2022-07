Federico Valverde y su pareja fueron víctimas de robo durante sus vacaciones en Ibiza

Federico Valverde y su pareja, Mina Bonino, vivieron momentos de tensión durante sus vacaciones en Ibiza. Y es que la esposa del futbolista del Real Madrid reveló que fueron víctimas de robo donde incluso fueron drogados.

Mediante una historia de Instagram, la periodista sudamericana relató los hechos. "Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero.Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Yo como soy buena persona dije sí, tranquilo, no pasa nada", escribió.

Bonino explicó que subió a la récamara de la vivienda que rentaron para tomar una siesta. "Estaba por dormir y pensé: 'La luz está prendida, que flojera tengo de apagarla', me quedé boludeando dos minutos en el celular y sube Fede y me dice '¿Cómo apagaste la luz? Porque hoy no la encontré' y le respondí que se apagó sola. Total, ¿quién se va a preocupar porque una luz se apaga sola?'.

Al día siguiente, Mina Bonino dio a conocer que no se sentía bien físicamente, por lo que pidió ayuda para cuidar a su hijo y al momento de tener fuerza para hacerlo, sus maletas estaban abiertas en la sala de la casa.

"Yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico.

"A la hora bajo y veo mis tres maletas en el salón. Había chanclas mías tiradas y Leslie estaba ordenando todo. Ella me dijo: ‘¿estuviste buscando algo?’. Como todavía estaba drogada me habré reído, no entendí un carajo y seguí con la mía", comentó.

Antes de irse a la playa, Mina Bonino revisó sus pertenencias pues buscaba tener efectivo, sin embargo, abrió su cartera y se dio cuenta que le faltaba dinero.

"Cuando estábamos por irnos todos a la playa dije: 'Voy a agarrar algo de plata'. Ya con la malla, mis anteojos, lista y preparada para tomar sol, abro la billetera y vacía. Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado", finalizó.

Posteriormente se dio a conocer que el cocinero de la casa renunció a la inmobiliaria que lo contrató, pues argumenta que no es la primera ocasión en la que sucede una situación como la que vivió el futbolista y su pareja.

