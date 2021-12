Fernando Navarro respondió trolleada al Puebla por polémica en el VAR

El polémico segundo gol de Tigres que estaba en fuera de lugar provocó la reacción en redes sociales y Fernando Navarro se quejó del mal uso de la tecnología en el futbol, la cual ni siquiera intervino.

Ante esta opinión de Navarro en su Twitter, la cuenta del Puebla colocó una imagen que decía 'Karma', y es que el VAR también estuvo en el ojo del huracán en la Vuelta de los Cuartos de Final entre los poblanos y el León.

Karma o no, lo bueno del fútbol es que da revanchas. Nosotros tenemos una pasado mañana. Ustedes hasta el próximo año. Mucho éxito, y que la sequía termine pronto!!! https://t.co/0cvhor6wHe — Fernando Navarro (@5FerNavarro) December 2, 2021

Lo interesante llegó cuando Navarro dio la última palabra. "Karma o no, lo bueno del futbol es que da revanchas. Nosotros tenemos una pasado mañana. Ustedes hasta el próximo año. Mucho éxito, y que la sequía termine pronto", escribió Navarro.

El futbolista mexicano se llevó las palmas en las redes sociales y muchos le aplaudieron su reacción ante los ya clásicos comentarios que se hacen a través de la cuenta de Twitter.

NAVARRO SE QUEJÓ DEL VAR

Fernando Navarro además de compartir su malestar por el desempeño del VAR a través de redes sociales, el jugador habló con Marca Claro y allí dio más detalles sobre el mal trabajo del videoarbitraje.

"Quizá la indicación sea que el VAR no intervenga tanto, que no se revise tanto y darle más fluidez al juego. Entiendo que pudo haber sido esa indicación, pero la realidad es que en este partido, incluso en jugadas que ni siquiera la gente de Tigres estaba reclamando, el árbitro no permitió reanudar por revisar cosas en el VAR cuando ni siquiera había gente de Tigres reclamando. Por un lado, está bien que el VAR ya no intervenga tanto.

"En ese momento sí se tomaron el tiempo para ver qué había, y en una jugada de gol, que creo es más trascendente que cualquier otra cosa, ni siquiera se tomaron el tiempo de revisar con detalle una jugada tan importante", dijo Navarro, quien admitió que León esta "golpeado" anímicamente tras la derrota contra Tigres.

