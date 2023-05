Las críticas a Oswaldo Sánchez por su pregunta a Diego Lainez tras el campeonato de Tigres sobre Chivas, continúan y en esta ocasión fue Fernando Schwartz, quien 'reventó' al exjugador rojiblanco.

En su editorial, el periodista de Fox Sports fue muy crítico con Oswaldo Sánchez, pues considera que no sabe entrevistar.

"Zapatero a tus zapatos, un viejo dicho que ya no se aplica en la actualidad. Caray, Entrevistando como si yo fuera un gran portero, un gran portero como si fuera un gran periodista. No, señores, las cosas no son así.

Ha pululado la moda de que exjugadores sean analistas y en ello llevan ventaja porque jugaron al futbol, porque entienden lo que pasa en la cancha, pero de ahí, a ser periodistas de tiempo completo y ser entrevistadores hay una gran diferencia y esto quedó patentizado en la forma cómo Lainez le metió un golazo a San Oswaldo. Que sí, es un histórico de la Selección Mexicana, pero no es un entrevistador, no es periodista, así que zapatero a tus zapatos, yo no me veo en una portería, pero sí entrevistando", aseguró el comentarista.

Zapatero a tus zapatos. Entrevistar es un arte. Minuto Crítico pic.twitter.com/MuY20Ayzuu — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) May 29, 2023

Cabe la pena recordar que el exportero preguntó si Lainez consideraba haber fracasado en el viejo continente, a lo que el campeón contestó contundentemente: “Si fracasé o no, soy campeón ahora que es lo importante. Y si soy fracasado aquí estoy a mis 22 años dos títulos de Liga”.

