Filipe Luis se sincera: "Si de algo me arrepiento es de haber insultado a la esposa de Di Maria"

Filipe Luis, defensa brasileño que anunció su retiro el pasado mes de noviembre, se sinceró sobre un hecho que marcó su carrera mientras estaba en el Atlético de Madrid, algo de lo cual, en palabras del brasileño, se arrepiente.

El defensor estuvo platicando en un pódcast llamado "Charla Pódcast" donde, entre otras cosas, confesó sentirse arrepentido por lo ocurrido con Ángel Di Maria, esto por un encontronazo que tuvieron en un Derby de Madrid.

Luis confesó que, impulsado por Sergio 'Kun' Agüero, fue a marcar a Ángel Di Maria y en el calor del encuentro comenzó a molestarlo hasta el punto en el que comenzó a insultarlo a él y a su esposa, algo que desmotivo al extremo argentino del Real Madrid.

"Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: ‘Filipe, acércate a Di María y háblale de su esposa’. Y llegué y le dije: ‘Tu esposa no sé qué’ y dije el nombre de su mujer. Y ahí me miró, cabizbajo, ese partido marqué y le gané todo. Y a él realmente no le fue bien", confesó.

“Ele é um cara de poucos amigos, porque ele é direto, não vai mentir que gosta de você e nas costas falar mal. Só que eu entendo isso dele perfeitamente. Ele fala as coisas na cara, às vezes te faz pensar, mas às vezes não. E muitas vezes no treino a gente teve embates. Primeiro… pic.twitter.com/gVCfKeMv0b — Charla Podcast (@CharlaPodcast) December 9, 2023

Además de esto, Luis aseguró que la cosa fue muy diferente cuando el brasileño llegó a su hogar, donde el arrepentimiento fue mayor, razón que lo ha llevado a pedirle una disculpa pública al argentino.

"Llegué a mi casa y me arrepentí tanto. Di María… mil disculpas, amigo, perdón por haberte hecho eso", finalizó.

