Floyd Mayweather se dio cita en la casa del Inter Miami para ver a Lionel Messi

Inter Miami y Lionel Messi no han parado la actividad deportiva, y a pesar de un agosto lleno de partidos por la Leagues Cup, la US Open Cup y la MLS, La Pulga no ha querido parar y nadie quiere perder el show que da en el campo.

Durante toda la Leagues Cup un sinfín de estrellas se dio cita en el DRV PNK Stadium de Florida para seguir de cerca al Campeón del Mundo en 2022 con Argentina, y en esta ocasión, en el duelo contra Nashville de la MLS, Floyd Mayweather fue a ver a Lionel Andrés.

En diversas ocasiones, Mayweather ha expresado su admiración y fanatismo por Messi, y en esta ocasión asistió al juego del Inter Miami para ver de cerca al que ha sido catalogado por expertos y aficionados como uno de los mejores futbolistas de la historia del futbol.

Además, este encuentro sirvió para que el equipo de la Florida pudiera presentar, en casa, su primer trofeo como equipo profesional, pues tanto Messi como Yedlin cargaron la Copa de la Leagues Cup y lo mostraron al público.

Inter Miami, a pesar de un gran rendimiento en la Leagues Cup, está lejos de los PlayOffs de la MLS, pues están en el lugar 14 con 22 puntos, 10 menos que el Chicago Fire que ocupa el ultimo boleto, aunque pueden lograr el doblete si ganan la Final de la US Open Cup, donde enfrentarán a Héctor Herrera y Houston Dynamo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES VS SANTOS: ¿DÓNDE Y CUÁNDO VER PARTIDO REPROGRAMADO DE LA J5 DE LA LIGA MX?