Tras ser nombrado nuevo director técnico del Everton de la Premier League, el histórico Frank Lampard llegó para poner orden entre los jugadores y empezar con el nuevo plan de trabajo.

De acuerdo con el medio ‘The Sun’, Lampard ha hecho una lista de reglas, mismas que si son violadas, los futbolistas serán multados económicamente, pues el nuevo mandamás del Everton quiere todo perfecto dentro de su equipo.

La lista iría desde ponerse bien los tenis, pues los jugadores se tienen que amarrar bien los botines. Esta norma ya tuvo a su primer victima, pues un futbolista Azul ya tuvo que pagar mil euros por entrenar con las agujetas sueltas.

Otra regla es que no se puede llegar tarde a los entrenamientos, partidos o cualquier cita que tenga que ver con el club, si no se cumple, la multa es de mil 180 euros. Si no se cumple con el código de vestimenta, la sanción es la misma.

Las últimas dos reglas son: No ocupar el celular en entrenamientos, comidas u otros eventos, si se rompe, será una multa de 2 mil 360 euros, y si los jugadores no reportan con el equipo en partidos de visita o se queda en la ciudad, la sanción será de 6 mil euros.

El dinero que se junte de todas las multas será destinado a causas beneficencias, por lo que el Everton o Lampard no se que quedarán con el dinero.

Este sábado, Frank Lampard inició con pie derecho su estadía con el Everton, pues vivió su primera victoria como mandamás Azul y goleó 4-0 al Brentford.

