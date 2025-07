‘Gallito’ Vázquez rompe el silencio sobre ‘Gullit’ Peña y su problema con el alcohol

Hace apenas unos días el nombre del Carlos Peña volvió a ser tendencia en todo México, lamentablemente lo fue por las razones menos deseadas ya que el 'Gullit' fue detenido en León por conducir en estado de ebriedad, por lo que el exfutbolista tuvo que pasar un par de días en los separos.

'Gullit' Peña detenido por conducir en estado de ebriedad | X: @GuanajuatenseWb

Ante esta lamentable situación, su excompañero y amigo cercano José Juan 'Gallito' Vázquez, rompió el silencio y declaró para ‘Soy Fiera’ sobre la vida personal del 'Gullit' Peña y más allá de criticar sus acciones, hizo público el apoyo que constantemente le brinda a su amigo

“Antes platiqué con él y lo vi tranquilo y esa parte me deja tranquilo a mí. Él sabe que cuando yo le quiero decir algo o le quiero sugerir algo le voy a hablar, pero me deja tranquilo que lo he visto tranquilo”