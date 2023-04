Gerard Piqué responde a la polémica canción de Shakira

La ruptura de Gerard Piqué y Shakira sigue siendo tema de actualidad. El exfutbolista habló con Cupra Arena sobre diversos temas, desde los entrenamientos con Pep Guardiola, hasta cuando salía de fiesta.

El exjugador del Barcelona habló sobre las canciones de la colombiana, en donde no ha dejado de mandarle mensajes a él y a Clara Chía.

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra y no quiero entrar porque es un tema personal, pero lo de tirar beef, que está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente que le tiras beef, que está muy bien la zascandilear, pero luego no pensamos en las consecuencias que pueda tener a nivel mental en la gente que le tiras el beef”, destacó Piqué.

El otrora defensa del Barça ahondó en el tema de la salud mental: "Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé que, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío… Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, sostuvo Gerard.

Esto de Gerard Piqué se llama sembrar y cosechar, este señor ha sido el primero que intentaba meter zascas a todo el mundo, que no venga ahora a dar lecciones de moral, por favor pic.twitter.com/vz7h6iFIDn — Manuel (@manueloliveir96) April 1, 2023

Es la primera vez que Piqué habla sobre las canciones de Shakira y todo lo que significan para él.

