Gerard Piqué se disculpa con Shakira a través de Inteligencia Artificial

Shakira, después de su último lanzamiento musical 'El Jefe', ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pues en una de las líneas se deja ver una posible indirecta hacia la madre de Gerard Piqué. Sin embargo, esta no es la única razón por la que se ha puesto en el 'ojo del huracán'.

Esta vez, Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y expareja de Shakira, le ofreció disculpas a la artista colombiana luego de su ruptura, sin embargo no fue como se esperaba.

Y es que las palabras de arrepentimiento fueron hechas a través de Inteligencia Artificial, la cual pudo desarrollar el movimiento de labios de Piqué, con unas palabras de arrepentimiento por haberle sido infiel a la madre de sus hijos.

"Qué tal amigos. Eh… hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname", dijo Gerard con IA.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar, pues además de tener más de 200 mil reproducciones, tuvo múltiples respuestas sobre la ruptura de Shakira y Piqué.

"Ni con inteligencia artificial le creería", "Gracias a Dios nuestra Shakira se libró de ese hombre y de su familia", "Pero qué cruel, ya cada quién a lo suyo, no creo que haya vuelta atrás", "Un chiste de muy mal gusto y más viniendo de una compatriota y una periodista con tanto respeto", "Qué mal que la gente inventa cada estupidez", "Qué mal gusto este video que hizo la IA", fueron algunos de los comentarios que la gente tuvo en respuesta al video.

