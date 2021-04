Gerardo Arteaga explicó el significado de sus tatuajes

El mexicano Gerardo Arteaga explicó el significado de sus seis tatuajes, pues aseguró que siempre se impregna en la piel momentos importantes y especiales en su vida.

"El primero que tengo es el de mi debut en Primera División con Santos, el segundo que tengo es en el cuello, dice perseverancia, esa frase siempre me ha gustado mucho", aseguró en entrevista You First Sports.

El jugador del Genk explicó que uno de sus pilares en su vida es su familia, por eso tiene un tatuaje con todas sus iniciales tanto de sus padres como de sus hermanos.

"Tengo uno en el pecho que dice familia, porque eso es muy importante para mí y finalmente tengo este último en el cuello que dice 1998 y es la fecha en la que nací", finalizó.

