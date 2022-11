Gignac: Explotó contra aficionado que quería una foto 'a la fuerza'

Explotó contra aficionados. André-Pierre Gignac se encuentra de vacaciones en Mazatlán y apoyando a su hijo en un torneo, y mientras llegaba al recinto un aficionado se quiso pasar de listo apurando al goleador de Tigres para poder tomarse una foto con él.

Fue tanta la emoción de la gente de verlo y que de inmediato se hizo la bola para poder sacarse una ‘selfie con el francés’, pero cuando el aficionado quería preferencias el ‘killer’ explotó.

“Espera, me vale madre esto, déjame hablar. Vine de vacaciones a ver a mi hijo”, señaló Gignac cuando era abrumado por el aficionado. “Eres muy bueno, eres bueno. Hay muchos niños, debes de tomarte la foto Gignac”, alegaba la persona.

Al final, André le respondió: “¿y no me estoy tomando fotos”, a lo que provocó una respuesta del fanático, aunque no se escuchó y Gignac terminó con un “a mí no vengas”, referencia a que no le dijera nada.

GIGNAC SE MOLESTA CON AFICIONADO POR NO ESPERAR SU TURNO PARA TOMARSE UNA FOTO El delantero de Tigres explotó vs un aficionado que pedía trato preferencial para tomarse una foto con él, el francés se encontraba de vacaciones en Mazatlán apoyando a su hijo en un torneo de fútbol. pic.twitter.com/231ZImGJwN — :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) November 16, 2022

Cabe destacar que Gignac será analista invitado en Fox Sports durante la Copa del Mundo, después volverá a Tigres para el Clausura 2023 de la Liga MX.

