No hará gol. Lionel Messi es criticado en Argentina por cierto grupo de medios de comunicación, pues señalan que La Pulga no hará gol durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, como lo ha expresado Diego Korol, periodista de Direct TV.

Diego dice que la Albiceleste vencerá a la Selección Mexicana, pero será sin la presencia de Lionel Andrés en los goles, así como durante todo el Mundial hasta donde lleguen los dirigidos por Lionel Scaloni.

“Argentina 2-0 México. Messi no va a hacer un solo gol en el Mundial, la mira pasar, así todo guarda que va a ser figura del Mundial, sin hacer un solo gol”, dijo entre risas Korol en entrevista para TUDN.

Asimismo, el comunicador argumentó que Argentina no le tiene miedo a ningún rival, si no que les debe de tener respeto, y puso como ejemplo que si la Albiceleste no clasifica es un fracasa, pero si México avanza de la Fase de Grupos no pasa nada, no hace tanto ruido.

“Argentina no le puede tener miedo a Arabia, le puede tener respeto, a México lo tiene que mirar con cierta precaución y Polonia puede llegar a ser una sorpresa, tienen por ahí un futbol más físico, más difícil, pero Argentina no tenía que tenerle miedo a ninguno de los tres.

“Es particularmente curioso (el tema con México), pero lo vemos con respeto y esperando que Argentina haga un buen Mundial. Si Argentina no clasifica por culpa de México toda la clasificación será un fracaso, si México le gana y clasifica no pasa nada”.

