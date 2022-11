Pep Guardiola declaró en el juicio de Benjamin Mendy: 'No soy su padre'

Declaró en juicio. Pep Guardiola asistió al juicio de Benjamin Mendy, quien tiene cargos de violación sexual, y señaló que él no se mete en la vida de los futbolistas y que no sabe que hacen fuera del Manchester City, pues mencionó que no es un padre para estar al pendiente.

“Yo controlo a mis jugadores cuando están juntos en el entrenamiento. En su vida privada, no sé qué hacen. No sigo a los jugadores en redes sociales y no sé qué hacen fuera de los entrenamientos y los partidos. No soy su padre”, dijo Guardiola.

Asimismo, Pep habló sobre cómo era Mendy en los entrenamientos, donde lo etiquetó como una persona noble y que ayudaba a sus compañeros en lo que podía, donde se encontraba feliz en el Manchester City.

“Es un gran chico. Diría que es muy generoso. Siempre está feliz y recuerdo que, cuando estábamos todos juntos y alguien pide un favor, si él podía, lo hacía. Se adaptó muy rápido al equipo y estaba muy contento de poder ayudar a sus compañeros”.

Cabe recordar que Benjamin Mendy está suspendido del equipo Blue y se declaró inocente de siete cargos de violación, uno de intento de violación y otro de asalto sexual contra seis mujeres.

