Gignac halagó a Rogelio Funes Mori: "Me hubiera encantado jugar con él"

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, se entrevistó con Franco Escamilla en 'Tirando Bola' y halagó el talento de Rogelio Funes Mori confesando que le hubiera gustado jugar con él.

Ambos futbolistas se incorporaron a la Liga MX en 2015 para reforzar a Tigres y Rayados respectivamente.

“Que valoren a sus jugadores el aficionado rayado porque tienen un jugadorazo, es mejor goleador de la historia, no es las mismas capacidades que Suazo, no era el mismo jugador; Rogelio es un goleador, el otro era un número 10 que hacía todo, entonces no se puede comparar esos estilos de jugadores.

“Pero Rogelio amerita mucho más respeto, la verdad, que valoren un poco más tener un jugador así... A mí me hubiera encantado jugar con él”.

Aunque no pareciera, el jugador se mantiene muy pendiente de su equipo rival, La Pandilla, y destacó los fichajes que llegaron a reforzar a Rayados este Apertura 2022.

“Furch o Funes Mori porque son pivotes, aunque me gusta, es que compraron (Rayados) casi a los tres mejores delanteros de la Liga. Berterame es muy rápido y de profunidad, Aguirre maneja muy bien su zurda".

El francés también compartió su XI Ideal de la Liga MX que quedó armado con: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Luis Quiñones y Florian Thauvin de Tigres; Julián Quiñones y Julio Furch de Atlas; César Montes de Rayados, Israel Reyes de Puebla y Omar Campos de Santos.

