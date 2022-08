Van der Vaart sobre situación financiera del Barcelona: "Laporta es imbéc..."

El Barcelona fue el equipo que más gastó en fichajes esta temporada, pues activó cuatro palancas económicas para poder contratar a futbolistas de la talla de Robert Lewandowski o Raphinha, ante el asombro de muchas personas en el mundo del futbol, pues es sabido que la situación financiera de los culés no es la mejor.

Uno de los incrédulos ante esta situación fue Rafael Van der Vaart, quien militó en el Real Madrid y hoy se desempeña como comentarista de televisión en los Países Bajos, en donde dio un polémico punto de vista de la situación.

"¿Cómo diablos se pueden comprar jugadores cuando no se tiene dinero? Me parece una vergüenza. Y Laporta que no para de reírse por todas partes con su cabezón. Este hombre se cree el rey. Pero yo creo que es un poco imbécil", sentenció, el exjugador merengue.

Pero eso no fue todo, pues luego de que los blaugranas no pudieron inscribir a Jules Kounde para la primera jornada de LaLiga y por ello buscan darle salida a Frenkie de Jong, algo que ve muy mal el neerlandés: "El nombre del Barça ha quedado muy mal en el mapa", finalizó.

